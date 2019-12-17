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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 56460 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 105785 просмотра

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5 марта, 17:33 • 139242 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 143606 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137839 просмотра

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5 марта, 15:49 • 173157 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116210 просмотра

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5 марта, 08:58 • 113647 просмотра

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5 марта, 08:02 • 110314 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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По факту контрабанды грязного песка начато уголовное производство

По факту контрабанды грязного песка начато уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 18556 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Херсонской области начала досудебное расследование за попытку ввоза в Украину под видом песка отходов пескоструйной обработки кораблей с верфи. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа, ведь документы, по которым груз прибыл в Херсонский морпорт, имеют признаки подделки. Груз прибыл на судне FL Lidua (под флагом Панамы) из города Биело в Черногории.

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Накануне таможенная служба сообщила о грузе, который вызвал подозрение. Ведь в Украину пытались завести 3,6 тонны песка стоимостью 1,2 евро за тонну, хотя песок стоит дороже. При осмотре таможенники обнаружили, что это не песок, а отходы производства, которые несут опасность для людей и окружающей среды. Всего в Украину планировалось завести 10 тысяч тонн такого песка.

Напомним, на границе Польши и Украины остановлена самая большая за год контрабанда янтаря.

Украинские Национальные Новости

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