По факту контрабанды грязного песка начато уголовное производство

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа, ведь документы, по которым груз прибыл в Херсонский морпорт, имеют признаки подделки. Груз прибыл на судне FL Lidua (под флагом Панамы) из города Биело в Черногории.

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Накануне таможенная служба сообщила о грузе, который вызвал подозрение. Ведь в Украину пытались завести 3,6 тонны песка стоимостью 1,2 евро за тонну, хотя песок стоит дороже. При осмотре таможенники обнаружили, что это не песок, а отходы производства, которые несут опасность для людей и окружающей среды. Всего в Украину планировалось завести 10 тысяч тонн такого песка.

Напомним, на границе Польши и Украины остановлена самая большая за год контрабанда янтаря.