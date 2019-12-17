По факту контрабанды грязного песка начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Херсонской области начала досудебное расследование за попытку ввоза в Украину под видом песка отходов пескоструйной обработки кораблей с верфи. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа, ведь документы, по которым груз прибыл в Херсонский морпорт, имеют признаки подделки. Груз прибыл на судне FL Lidua (под флагом Панамы) из города Биело в Черногории.
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Накануне таможенная служба сообщила о грузе, который вызвал подозрение. Ведь в Украину пытались завести 3,6 тонны песка стоимостью 1,2 евро за тонну, хотя песок стоит дороже. При осмотре таможенники обнаружили, что это не песок, а отходы производства, которые несут опасность для людей и окружающей среды. Всего в Украину планировалось завести 10 тысяч тонн такого песка.
Напомним, на границе Польши и Украины остановлена самая большая за год контрабанда янтаря.