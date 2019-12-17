За фактом контрабанди брудного піску розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поліція Херсонської області розпочала досудове розслідування через спробу ввезення в Україну під виглядом піску відходів піскоструйної обробки кораблів з верфі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документу, адже документи, з якими вантаж прибув до Херсонського морпорту, мають ознаки підробки. Вантаж прибув на судні FL Lidua (під прапором Панами) з міста Бієло в Чорногорії.
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Напередодні митна служба повідомила про вантаж, який викликав підозру. Адже в Україну намагалися завести 3,6 тонни піску вартістю 1,2 євро за тонну, хоча пісок коштує дорожче. Під час огляду митники виявили, що це не пісок, а відходи виробництва, які несуть небезпеку для людей та довколишнього середовища. Загалом в Україну планувалося завести 10 тисяч тонн такого піску.
Нагадаємо, на кордоні Польщі та України припинена найбільша за рік контрабанда бурштину.