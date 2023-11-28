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За экс-замглавы Госспецсвязи внесли 10 млн грн залога

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 17:46  •  10071 просмотра

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Экс-заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора вышел под залог в 10 миллионов гривен по делу о растрате 62 миллионов гривен.

За бывшего заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору внесли залог в размере 10 миллионов гривен. Он является подозреваемым по делу о растрате 62 миллионов гривен,  передает УНН со ссылкой на информированный источник.

За Виктора Жору внесли залог в размере 10 млн грн

- сообщил собеседник УНН.

Дополнение

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн  бывшего заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении экс-главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.

23 ноября суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.

24 ноября стало известно, что  за бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли в размере 25 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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За экс-замглавы Госспецсвязи внесли 10 млн грн залога

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновил работу: в очереди собралось более 100 грузовиков

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе снова открылся для автобусов и грузовиков весом до 7,5 тонн после отключения электроэнергии, в очереди на выезд из Украины ожидают 55 транспортных средств, а на въезд - 50.

Общество •   •  13393 просмотра
Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновил работу: в очереди собралось более 100 грузовиков

Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием артиллерии и беспилотников, что привело к жертвам среди гражданского населения и повреждению зданий и инфраструктуры.

Война •   •  15207 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, есть погибшие и раненые

В Минобороны Украины и ВСУ ввели уже 280 стандартов НАТО

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили четыре новых стандарта НАТО, сосредоточившись на тактике действий в городских условиях, воздушно-десантных операциях, наземных тактических операциях и воздушно-космических операциях, в целом приняв на сегодня 280 стандартов НАТО.

Политика •   •  13713 просмотра
В Минобороны Украины и ВСУ ввели уже 280 стандартов НАТО

Кулеба заявил, что не чувствует давления относительно начала переговоров для окончания войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не чувствует давления относительно начала переговоров для окончания войны, которую против Украины развязала россия.

Война •   •  17932 просмотра
Кулеба заявил, что не чувствует давления относительно начала переговоров для окончания войны

12-й пакет санкций против рф предусматривает запрет российских алмазов, но новых мер по газу не будет - POLITICO

12-й пакет санкций ЕС против России включает запрет на российские алмазы, но не предусматривает введения новых ограничений на российский сжиженный природный газ. Несмотря на меры, которые должны быть направлены на предотвращение обхода санкций, экономические интересы и оппозиция со стороны Венгрии могут сдерживать более существенную угрозу для кремля.

Политика •   •  13799 просмотра
12-й пакет санкций против рф предусматривает запрет российских алмазов, но новых мер по газу не будет - POLITICO

Боррель уверен в продолжении поддержки Украины и не видит "усталости" среди стран-членов ЕС

Представитель ЕС Жозеп Боррель после встречи с Дмитрием Кулебой заявил, что ЕС не чувствует "усталости" в поддержке Украины и отметил успех "зернового коридора" без россии.

Политика •   •  13392 просмотра
Боррель уверен в продолжении поддержки Украины и не видит "усталости" среди стран-членов ЕС

Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили создание панъевропейской зоны оборонной промышленности и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Политика •   •  12420 просмотра
Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Олег Малиневский советует пересмотреть полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выступает за судебный контроль над процедурами неплатежеспособности и ставит под сомнение роль Фонда в управлении и ликвидации неплатежеспособных банков без достаточного надзора.

Экономика •   •  38673 просмотра
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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании

Дмитрий Кулеба встретился с Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы укрепить партнерство и поблагодарить Испанию за поддержку Украины в противостоянии с Россией и в переговорах о вступлении в ЕС. Они также обсудили вопросы развития оборонной промышленности ЕС.

Политика •   •  12051 просмотра
Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании