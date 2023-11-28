За экс-замглавы Госспецсвязи внесли 10 млн грн залога
Киев • УНН
Экс-заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора вышел под залог в 10 миллионов гривен по делу о растрате 62 миллионов гривен.
За бывшего заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору внесли залог в размере 10 миллионов гривен. Он является подозреваемым по делу о растрате 62 миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на информированный источник.
За Виктора Жору внесли залог в размере 10 млн грн
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ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн бывшего заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении экс-главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.
23 ноября суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.
24 ноября стало известно, что за бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя внесли в размере 25 млн грн.
За экс-замглавы Госспецсвязи внесли 10 млн грн залога
Экс-заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора вышел под залог в 10 миллионов гривен по делу о растрате 62 миллионов гривен.
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