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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За двое суток в результате агрессии рф пострадали еще восемь детей

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 12:07  •  24238 просмотра

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19-20 августа в результате российских обстрелов 1 ребенок погиб, 7 ранены. По состоянию на 21 августа от агрессии рф в Украине пострадало более 2092 детей: 570 погибших, 1522 раненых.

Один ребенок погиб, еще семеро получили ранения в результате обстрелов российских войск 19-20 августа. По состоянию на утро 21 августа  из-за полномасштабной вооруженной агрессии рф в Украине пострадало более 2092 маленьких украинцев. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН

По данным прокуроров, в течение 19-20 августа, пострадало 8 детей: 

  • 19 августа в результате обстрела  Херсона ранена 14-летняя девочка.
  • 20 августа в результате обстрела Херсона ранен 14-летний мальчик.
  • 20 августа в результате обстрела  пгт Малокатериновка Запорожского района Запорожской области погиб 14-летний мальчик и получили травмы различной степени 5 детей (две девочки в возрасте 10 и 11 лет, три мальчика в возрасте 14, 15 и 17 лет).

В целом в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 21 августа по официальной информации ювенальных прокуроров 570 детей погибли и более 1522 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 578, Харьковской - 409, Днепропетровской - 165, Херсонской - 170, Киевской - 133, Запорожской - 130.

У Мирнограді поліція шукатиме батьків, які ховають дітей від евакуації - військова адміністрація20 августа 2024, 07:58 • 19402 просмотра

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