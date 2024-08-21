За двое суток в результате агрессии рф пострадали еще восемь детей

Один ребенок погиб, еще семеро получили ранения в результате обстрелов российских войск 19-20 августа. По состоянию на утро 21 августа из-за полномасштабной вооруженной агрессии рф в Украине пострадало более 2092 маленьких украинцев. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным прокуроров, в течение 19-20 августа, пострадало 8 детей:

19 августа в результате обстрела Херсона ранена 14-летняя девочка.

20 августа в результате обстрела Херсона ранен 14-летний мальчик.

20 августа в результате обстрела пгт Малокатериновка Запорожского района Запорожской области погиб 14-летний мальчик и получили травмы различной степени 5 детей (две девочки в возрасте 10 и 11 лет, три мальчика в возрасте 14, 15 и 17 лет).

В целом в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 21 августа по официальной информации ювенальных прокуроров 570 детей погибли и более 1522 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 578, Харьковской - 409, Днепропетровской - 165, Херсонской - 170, Киевской - 133, Запорожской - 130.

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