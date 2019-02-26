За два года количество рабочих мест в IT-отрасли выросло более чем на 50%

"В 2016 году количество ІТ-специалистов едва достигала 100 000. За 2 года количество рабочих мест в отрасли выросло более чем на 50%. Ожидаем роста до 200000 рабочих мест в отрасли", - отметил Порошенко.

Он добавил, что уже сейчас создается 4% ВВП в IT, а через 2 года ожидается 6-8% ВВП.

Напомним, Порошенко сообщил о кибератаках на ЦИК Украины со стороны РФ.