За два года количество рабочих мест в IT-отрасли выросло более чем на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. С 2016 года по 2018 год количество рабочих мест в IT-отрасли выросло более чем на 50%. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-сектора, передает УНН.
"В 2016 году количество ІТ-специалистов едва достигала 100 000. За 2 года количество рабочих мест в отрасли выросло более чем на 50%. Ожидаем роста до 200000 рабочих мест в отрасли", - отметил Порошенко.
Он добавил, что уже сейчас создается 4% ВВП в IT, а через 2 года ожидается 6-8% ВВП.
Напомним, Порошенко сообщил о кибератаках на ЦИК Украины со стороны РФ.