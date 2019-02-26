За два роки кількість робочих місць в IT-галузі зросла більше, ніж на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. З 2016 року по 2018 рік кількість робочих місць в IT-галузі зросла більше ніж на 50%. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками IT-сектору, передає УНН.
"У 2016 кількість ІТ-спеціалістів ледь досягала 100 тисяч. За 2 роки кількість робочих місць в галузі зросла більше, ніж на 50%. Очікуємо зростання до 200 тисяч робочих місць у галузі", - зазначив Порошенко.
Він додав, що вже зараз створюється 4% ВВП в IT, а через 2 роки очікується 6-8% ВВП.
Нагадаємо, Порошенко повідомив про кібератаки на ЦВК України з боку РФ.