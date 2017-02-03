За два года количество отравлений алкоголем в Херсонской области выросло на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Херсонской области фиксируют увеличение случаев отравления населения некачественным алкоголем. В течение 2014-2016 годов отравлений стало почти на 25% больше. Об этом сообщили УНН в Департаменте здравоохранения Украины Херсонской ОГА.
Так, в 2014 году алкогольных отравлений было зафиксировано - 176, в 2015 году - 198, в 2016 году - 218.
Напомним, доля теневого водочного рыка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.
В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.