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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За два года количество отравлений алкоголем в Херсонской области выросло на четверть

Киев • УНН

 • 8078 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Херсонской области фиксируют увеличение случаев отравления населения некачественным алкоголем. В течение 2014-2016 годов отравлений стало почти на 25% больше. Об этом сообщили УНН в Департаменте здравоохранения Украины Херсонской ОГА.

За два года количество отравлений алкоголем в Херсонской области выросло на четверть

Так, в 2014 году алкогольных отравлений было зафиксировано - 176, в 2015 году - 198, в 2016 году - 218.

Напомним, доля теневого водочного рыка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.

В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

Украинские Национальные Новости

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