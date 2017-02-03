За два роки кількість отруєнь алкоголем у Херсонські області зросла на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Херсонській області фіксують збільшення випадків отруєння населення неякісним алкоголем. Протягом 2014-2016 років отруєнь стало майже на 25% більше. Про це УНН повідомили у Департаменті охорони здоров’я України Херсонської ОДА.
Так, у 2014 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 176, у 2015 році – 198, у 2016 році – 218.
Нагадаємо, частка тіньового горілчаного рику в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.
У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.