С помощью ДНК-экспертиз 314 погибших бойцов АТО установили в Днепропетровской области

Из общего количества 484 участника боевых действий - жители Днепропетровской области. Родные узнали 834 погибших воина.

Бойцов, имена которых не могут установить сразу, хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре. Всего здесь захоронили 293 неизвестных солдата.

На сегодня неопознанными остаются более сотни бойцов.

Напомним, как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО шестеро украинских бойцов получили ранения.