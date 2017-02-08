С помощью ДНК-экспертиз 314 погибших бойцов АТО установили в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала АТО в Днепропетровскую область привезли тела 1 407 защитников Украины. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 бойцов. Об этом сообщили в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА, передает УНН-Центр.
Из общего количества 484 участника боевых действий - жители Днепропетровской области. Родные узнали 834 погибших воина.
Бойцов, имена которых не могут установить сразу, хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре. Всего здесь захоронили 293 неизвестных солдата.
На сегодня неопознанными остаются более сотни бойцов.
Напомним, как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО шестеро украинских бойцов получили ранения.