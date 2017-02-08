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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 48809 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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За допомогою ДНК-експертиз 314 загиблих бійців АТО встановили на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 7374 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку АТО на Дніпропетровщину привезли тіла 1407 захисників України. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 314 бійців. Про це повідомили в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської ОДА, передає УНН-Центр.

За допомогою ДНК-експертиз 314 загиблих бійців АТО встановили на Дніпропетровщині

Із загальної кількості 484 учасників бойових дій — жителі Дніпропетровської області. Рідні впізнали 834 загиблих воїнів.

Бійців, імена яких не можуть встановити відразу, ховають на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. Усього тут захоронили 293 невідомих солдати.

На сьогодні невпізнаними залишаються більше сотні бійців.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО шестеро українських бійців отримали поранення.

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