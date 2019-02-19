За сутки открыто 5 производств за нарушение избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. За сутки Национальная полиция Украина открыла пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщили УНН в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
"Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 59 сообщений о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании - 1536 сообщений", - говорится в сообщении.
В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1010, подкупом избирателей - 110, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 20.
Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
В полиции добавили, что за 66 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 36 уголовных производств касается нарушений избирательного законодательства, еще 30 уголовных производств, связанных с проведением избирательной кампании. Также составлен 368 административных протоколов.
Напомним, полиция Винницкой области получила в сутки 55 сообщений о нарушении избирательного законодательства, составила за ними 4 административных протокола и начала одно уголовное производство.