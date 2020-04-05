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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95463 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102407 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104505 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103596 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111964 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131518 просмотра

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За сутки в Украину вернулось почти 11 тыс. украинцев

За сутки в Украину вернулось почти 11 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 108352 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. За прошедшие сутки пограничники осуществили более 17, 8 тыс. контрольных операций. На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. наших соотечественников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает УНН.

"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, кроме того, в течение суток Украину оставили более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.

В ГПСУ также добавили, что 4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудников полиции.

Напомним, более 7000 украинцев за сутки вернулись в Украину.

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