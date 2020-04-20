За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 16 детей и 43 медики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника", - сказал Степанов.
По его словам, были госпитализированы 78 человек и зафиксировано 10 летальных случаев.
"12 пациентов в том числе три ребенка и четыре медицинских работника выздоровели", - добавил Степанов.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.