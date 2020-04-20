За добу в Україні коронавірусом інфікувалося 16 дітей та 43 медики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіла 261 особа, з них 16 дітей та 43 медичних працівника. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіла 261 особа, з них 16 дітей та 43 медичних працівника", - сказав Степанов.
За його словами, було госпіталізовано 78 осіб та зафіксовано 10 летальних випадків.
"12 пацієнтів в тому числі три дитини та чотири медичних працівника одужали", - додав Степанов.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.