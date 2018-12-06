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За сутки в Россию не пустили 12 украинцев

Киев • УНН

 • 15746 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. За прошедшие сутки 12 граждан Украины не пустили на территорию России. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

За сутки в Россию не пустили 12 украинцев

"За последние сутки в Россию не пропустили 12 граждан Украины, а в целом с момента введения военного положения Украины в Российскую Федерацию не пропустили около 180 граждан Украины", - сказал Олег Слободян.

Как сообщал УНН, за сутки украинские пограничники не впустили 44 гражданина РФ.

Ранее УНН сообщал о почти 700 граждан РФ, которых не пустили в Украину в течение времени, когда начал действовать военной состояние.

Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крыму.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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