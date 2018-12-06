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За добу в Росію не пустили 12 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. За минулу добу 12 громадян України не пустили на територію Росії. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За добу в Росію не пустили 12 українців

"За останню добу в Росію не пропустили 12 громадян України, а загалом з моменту запровадження воєнного стану Україною в Російську Федерацію не пропустили близько 180 громадян України",- сказав Олег Слободян.

Як повідомляв УНН, за добу українські прикордонники не впустили 44 громадянина РФ.

Раніше УНН  повідомляв про майже 700 громадян РФ, яких не впустили в Україну протягом часу, коли почав діяти військовій стан. 

Раніше іноземцям закрили в’їзд до окупованого Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія не пропускає українців через кордон без пояснення причин

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