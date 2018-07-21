За сутки в ДТП погибли 26 человек: полиция начинает проверку пассажирского транспорта

Как сообщается, вчера в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 26 человек. Всего с начала года в ДТП погибло почти 1,3 тыс. человек. В частности, в июне в ДТП погибли 223 человека, 2,5 тыс. - были травмированы.

Поэтому с сегодняшнего дня в Украине стартуют спецсредства по проверке пассажирского транспорта, сообщили в Нацполиции.

"Решение принято и-за ряда дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта с большим количеством погибших", - добавили в НПУ.

Фацевич считает, что у правоохранителей достаточно сил и средств, чтобы исправить критическую ситуацию.

"В среднем за сутки на патрулирование, в частности, дорог государственного значения, задействовано более 1,5 тысячи полицейских нарядов Департамента патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции из областных подразделений", - сообщил Фацевич.

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Также он добавил, что руководство Нацполиции поручило Департамента патрульной полиции и территориальным подразделениям полиции в областях и городе Киеве совместно с территориальными подразделениями "Укртрансбезпекы" будут организовать проведение совместных превентивных мер по проверке правил и требований перевозки граждан пассажирским транспортом и его технического состояния.

Особое внимание будет уделено автовокзалам и местам стоянки транспорта, добавил Фацевич.

Как сообщал УНН, вчера, 20 июля, в Киеве, на Старообуховской трассе, произошло ДТП: по предварительной информации, на проезжей части автодороги произошло столкновение и возгорание трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое - травмированы. Также под Житомиром в результате ДТП погибли 10 человек. На трассе "Киев-Одесса" погибли еще пять человек.