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За добу в ДТП загинуло 26 людей: поліція починає перевірку пасажирського транспорту

За добу в ДТП загинуло 26 людей: поліція починає перевірку пасажирського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. В Україні з початку року у ДТП загинуло 1 тис. 237 людей, поліція починає перевірку пасажирського транспорту. Про це повідомив заступник голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради, передає УНН із посиланням на прес-службу НПУ.

Як повідомляється, вчора внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 26 людей. Загалом з початку року в ДТП загинуло майже 1,3 тис. осіб. Зокрема, у червні в ДТП загинуло 223 людини, 2,5 тис. — були травмовані.

Тож відсьогодні в Україні стартують спецзаходи з перевірки пасажирського транспорту, повідомили у Нацполіції.

“Рішення прийнято через низку дорожньо-транспортних пригод за участі пасажирського транспорту з великою кількістю загиблих”, — додали в НПУ.

Фацевич вважає, у правоохоронців достатньо сил та засобів, аби виправити критичну ситуацію.

“В середньому за добу на патрулювання, зокрема, доріг державного значення, задіяно понад 1,5 тисячі поліцейських нарядів Департаменту патрульної поліції та груп реагування патрульної поліції з обласних підрозділів”, — повідомив Фацевич.

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Також, він додав, що відсьогодні керівництво Нацполіції доручило Департаменту патрульної поліції та територіальним підрозділам поліції в областях та місті Києві спільно із територіальними підрозділами “Укртрансбезпеки” організувати проведення спільних превентивних заходів щодо перевірки правил та вимог перевезення громадян пасажирським транспортом та його технічного стану.

Особлива увага буде приділена автовокзалам та місцям стоянки транспорту, додав Фацевич.

Як повідомляв УНН, вчора, 20 липня, у Києві, на Старообухівській трасі, сталася ДТП: за попередньою інформацією, на проїжджій частині автодороги відбулося зіткнення та загоряння трьох автомобілів. У результаті аварії загинуло троє людей, ще двоє — травмовані. Також під Житомиром внаслідок ДТП загинуло 10 людей. На трасі “Київ-Одеса” загинуло ще п’ятеро осіб.

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