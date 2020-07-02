За сутки в столице произошло 19 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В течение прошедших суток в Киеве произошло 19 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего медики оказали помощь 19 пострадавшим, из которых 13 были госпитализированы. Никто не погиб.
Всего в течение суток бригады "скорой" совершили 1071 экстренный выезд. Медики, в частности, оказали помощь 116 взрослым и 26 детям, которые были травмированы.
Также в столице медики зафиксировали одно падение с высоты и одно повешение.
Напомним, во Львовской области под колесами грузовика погибла 10-летняя девочка.