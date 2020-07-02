За добу у столиці сталося 19 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Протягом доби, що минула, у Києві сталося 19 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Всього медики надали допомогу 19 постраждалим, з яких 13 були госпіталізовані. Ніхто не загинув.
Всього протягом доби бригади "швидкої" здійснили 1071 екстрений виїзд. Медики, зокрема, надали допомогу 116 дорослим та 26 дітям, які травмувалися.
Також у столиці медики зафіксували одне падіння з висоти та одне повішання.
Нагадаємо, на Львівщині під колесами вантажівки загинула 10-річна дівчинка.