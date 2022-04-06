За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь вражеских крылатых ракет

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"Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: старается не входить в зону поражения нашего ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. Зато наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства беларуси", - говорится в сообщении.

Детали

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито восемь крылатых ракет.

"Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантах", - добавили в Командовании.

Напомним

Подразделения Нацгвардии взяли под охрану Чернобыльскую АЭС.