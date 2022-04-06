За добу Повітряні сили ЗСУ знищили вісім ворожих крилатих ракет

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"Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору білорусі", - йдеться в повідомленні.

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Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет.

"Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах", - додали в Командуванні.

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Підрозділи Нацгвардії взяли під охорону Чорнобильську АЕС.