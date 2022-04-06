За добу Повітряні сили ЗСУ знищили вісім ворожих крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Повітряні сили української армії збили вісім крилатих російських ракет. Ворог істотно змінив тактику ведення війни в повітрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
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"Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору білорусі", - йдеться в повідомленні.
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Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет.
"Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах", - додали в Командуванні.
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