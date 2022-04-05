Підрозділи Нацгвардії взяли під охорону Чорнобильську АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Чорнобильську АЕС сьогодні прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".
Цитата
"Сьогодні, 05 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі серед ключових задач підприємства є:
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- Перевірка Збройними Силами України безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури;
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- Перевірка радіаційного стану приміщень та об‘єктів станції, де перебували окупаційні війська російської федерації (які повністю нехтували правилами радіаційної безпеки);
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- Ротація персоналу зміни, яка знаходиться на майданчику (46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які ПРОДОВЖУЮТЬ перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — з самого початку окупації станції).
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Доповнення
Над Чорнобильською атомною електростанцією, яку цього тижня покинули окупанти, підняли прапор України.
Контекст
У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".
Зранку 1 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.
Доповнення
Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишався український персонал для підтримки роботи.