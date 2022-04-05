Підрозділи Нацгвардії взяли під охорону Чорнобильську АЕС

Цитата

"Сьогодні, 05 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі серед ключових задач підприємства є:



Перевірка Збройними Силами України безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури;



Перевірка радіаційного стану приміщень та об‘єктів станції, де перебували окупаційні війська російської федерації (які повністю нехтували правилами радіаційної безпеки);



Ротація персоналу зміни, яка знаходиться на майданчику (46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які ПРОДОВЖУЮТЬ перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — з самого початку окупації станції).



Доповнення

Над Чорнобильською атомною електростанцією, яку цього тижня покинули окупанти, підняли прапор України.

Контекст

У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".

Зранку 1 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.

Доповнення

Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишався український персонал для підтримки роботи.