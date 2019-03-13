За сутки патрульные остановили 128 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В течение суток 12 марта патрульные полицейские проработали 5246 вызовов, из которых 508 - вызовы о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Составлено 1️28 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5436 постановлений, из которых 5029 - за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки произошло 89 случаев задержания патрульными лиц, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 2 грабежа, 8 краж, 5 незаконных хранений оружия и боеприпасов, 40 наркопреступлений, 3 человека в розыске, 31 другое преступление.
Как сообщал УНН, с 25 марта столичная полиция перейдет на усиленный режим.