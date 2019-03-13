За добу патрульні зупинили 128 п’яних водіїв

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом доби 12 березня патрульні поліцейські опрацювали 5246 викликів, з яких 508 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Складено 1️28 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 5436 постанов, з яких 5029 — за порушення ПДР", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу стався 89 випадків затримання патрульними осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Серед них: 2 грабежі, 8 крадіжок, 5 незаконних зберіганя зброї та боєприпасів, 40 наркозлочинів, 3 особи у розшуку, 31 інший злочин.

Як повідомляв УНН, з 25 березня столична поліція перейде на посилений режим.

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