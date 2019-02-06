За сутки патрульные остановили 123 пьяных водителя

"Составлен 123 админматериала за управление в состоянии опьянения и вынесено 5267 постановлений, из которых 4713 - за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.



За минувшие сутки произошло 99 случаев задержания патрульными лиц, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 4 грабежа, 19 краж, 1 завладение авто, 4 незаконных хранения оружия и боеприпасов, 33 наркопреступления, 8 человек в розыске, 30 других преступлений.



Как сообщал УНН, в Одессе пьяный за рулем BMW протаранил патрульный автомобиль.