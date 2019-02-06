За добу патрульні зупинила 123 п’яних водії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протягом доби 5 лютого патрульні поліцейські опрацювали 5420 викликів, з яких 539 – виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Складено 123 адмінматеріали за керування у стані сп'яніння й винесено 5267 постанов, з яких 4713 — за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу стався 99 випадків затримання патрульними осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 4 грабежі, 19 крадіжок, 1 заволодіння авто, 4 незаконних зберігання зброї та боєприпасів, 33 наркозлочини, 8 осіб у розшуку, 30 інших злочинів.
Як повідомляв УНН, в Одесі п’яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль.