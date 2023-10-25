За сутки на Таврическом направлении потери оккупанта достигли 409 человек - Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового. В частности ликвидировано 406 человек личного состава противника и уничтожено 27 единиц вражеской техники. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский, пишет УНН.
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"Общие потери врага составили 409 человек. Три оккупанта сдались в плен", - отметил Тарнавский.
Детали
Уничтожено 27 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага. Еще 18 единиц ВВТ оккупантов повреждены.
Также, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1228 огневых задач.
Отмечается, что враг нанес 10 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того, совершил 932 артобстрела.
Напомним
20 октября на Таврическом направлении украинские защитники в течение суток повредили и уничтожили более 200 единиц военной техники противника.