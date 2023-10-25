За добу на Таврійському напрямку втрати окупанта сягнули 409 осіб - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сили оборони України на Мелітопольському напрямку мали частковий успіх західніше Вербового. Зокрема ліквідовано 406 осіб особового складу противника і знищено 27 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"Загальні втрати ворога склали 409 осіб. Три окупанти здалися в полон", - зазначив Тарнавський.
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Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога. Ще 18 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.
Також, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1228 вогневих завдань.
Зазначається, що ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 932 артобстріли.
Нагадаємо
20 жовтня на Таврійському напрямку українські захисники впродовж доби пошкодили та знищили понад 200 одиниці військової техніки противника.