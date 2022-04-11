За сутки на Южном направлении украинские военные уничтожили более 80 российских оккупантов и боевую технику врага
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. За сутки на Южном направлении украинские военные уничтожили более 80 российских оккупантов и боевую технику врага. Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.
Враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области - без пострадавших.
Среди трофеев защитников Украины - многоцелевой транспортер, а также метко уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10” противника.
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"Напоминаем, что в Одесской области продолжается комендантский час, придерживаемся установленных ограничений и не нарушаем их. Утренние пробежки и прогулки совершаем подальше от побережья и других стратегических объектов", - говорится в сообщении.
Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны вражеские потери составили 84 орки и 13 единиц техники.
Добавим
Тактическая группировка "Восток" уничтожило 26 оккупантов и 6 единиц техники врага.