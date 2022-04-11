За добу на Південному напрямку українські військові знищили понад 80 російських окупантів та бойову техніку ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. За добу на Південному напрямку українські військові знищили понад 80 російських окупантів та бойову техніку ворога. Про це у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує оборонятися та намагається відновити сили і ресурс, щоб перейти до наступу.
Ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області - без постраждалих.
Серед трофеїв захисників України – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10” противника.
Цитата
"Нагадуємо, що на Одещині триває комендантська година, дотримуємось встановлених обмежень та не порушуємо їх. Ранкові пробіжки та прогулянки здійснюємо подалі від узбережжя та інших стратегічних об’єктів", - йдеться у повідомленні.
Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворожі втрати склали 84 орки та 13 одиниць техніки.
Додамо
Тактичне угруповання "Схід" знищило 26 окупантів та 6 одиниць техніки ворога.