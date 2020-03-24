За сутки в Одесской области 13 человек обратились с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За минувшие сутки в Одесской области с подозрением на коронавирус обратились 13 человек, в целом по области 66 человек ожидают результаты тестов на коронавирус. Об этом стало известно во время брифинга в Одессе касательно гуманитарной помощи для врачей, передает корреспондент УНН.
“За прошедшие сутки в лечебные учреждения обратилось 13 человек с подозрением на коронавирус, они все госпитализированы. Всего в стационаре у нас 21 человек и 45 в самоизоляции. Всего 66 человек ждут подтверждения на наличие коронавирусной инфекции”, — сообщили журналистам.
Напомним, в Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.