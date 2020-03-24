За добу на Одещині 13 людей звернулися з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За минулу добу в Одеській області з підозрою на коронавірус звернулися 13 людей, загалом в області 66 людей очікують результати тестів на коронавірус. Про це стало відомо під час брифінгу в Одесі щодо гуманітарної допомоги для лікарів, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу до лікувальних закладів звернулося 13 людей з підозрою на коронавірус, вони всі госпіталізовані. Всього на стаціонарі у нас 21 чоловік і 45 в самоізоляції. Всього 66 людей чекають підтвердження на наявність коронавирусной інфекції”, — повідомили журналістам.
Нагадаємо, в Україні сьогодні підтверджено 13 нових випадків коронавірусу в Чернівецькій області, відтак в Україні вже 97 підтверджених випадків хвороби COVID-19.