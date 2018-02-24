За сутки на Донбассе зафиксировано 465 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ в Украине на Донбассе за период с 19:30 21 февраля по 19:30 22 февраля зафиксировала 465 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет НММ ОБСЕ.
“В Донецкой области НММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, 375 взрывов против 134 соответственно”, — указано в отчете.
Также наблюдатели отметили, что: “В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, примерно 90 взрывов против 150 соответственно”.
Также НММ отметила перебои с поставками сигнала мобильным оператором Vodafone: “22 февраля, по наблюдениям Миссии, начиная с примерно 10:25, были прекращены поставки услуг мобильного оператора Vodafone в неподконтрольных правительству районах Луганской области”.
В отделении компании в Краматорске (Донецкая область) сообщили, что причиной сбоя стало повреждение сети в районе населенного пункта Веселая Гора, который находится под контролем боевиков.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли окрестности Луганского.