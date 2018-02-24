За добу на Донбасі зафіксовано 465 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Спостережна місія ОБСЄ в Україні на Донбасі за період з 19:30 21 лютого по 19:30 22 лютого зафіксувала 465 вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
“У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, 375 вибухів проти 134 відповідно”, — вказано у звіті.
Також спостерігачі зазначили, що: “У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, приблизно 90 вибухів проти 150 відповідно”.
Також СММ відмітила перебої з постачанням сигналу мобільним оператором Vodafone: “22 лютого, за спостереженнями Місії, починаючи з приблизно 10:25, було припинено постачання послуг мобільного оператора Vodafone у непідконтрольних урядові районах Луганської області”.
У відділенні компанії у Краматорську (Донецька область) повідомили, що причиною збою стало пошкодження мережі в районі населеного пункту Весела Гора, який знаходиться під контролем бойовиків.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли околиці Луганського.