За добу на Донбасі зафіксовано 465 вибухів

“У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, 375 вибухів проти 134 відповідно”, — вказано у звіті.

Також спостерігачі зазначили, що: “У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, приблизно 90 вибухів проти 150 відповідно”.

Також СММ відмітила перебої з постачанням сигналу мобільним оператором Vodafone: “22 лютого, за спостереженнями Місії, починаючи з приблизно 10:25, було припинено постачання послуг мобільного оператора Vodafone у непідконтрольних урядові районах Луганської області”.

У відділенні компанії у Краматорську (Донецька область) повідомили, що причиною збою стало пошкодження мережі в районі населеного пункту Весела Гора, який знаходиться під контролем бойовиків.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли околиці Луганського.