За сутки до Объединительного собора в Украину не пустили более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Через усиленные меры безопасности на границе за последние сутки на территорию Украины не пустили 139 человек, из них 62 - россияне. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
"В целом 139 лицам отказано во въезде в Украину, из них 62 - это граждане Российской Федерации. Пятеро россиян к тому же незаконно посещали Крым", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, из-за Объединительного собора на границе будут дополнительные проверки.
Напомним, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.