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За сутки до Объединительного собора в Украину не пустили более 100 человек

Киев • УНН

 • 14755 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Через усиленные меры безопасности на границе за последние сутки на территорию Украины не пустили 139 человек, из них 62 - россияне. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

За сутки до Объединительного собора в Украину не пустили более 100 человек

"В целом 139 лицам отказано во въезде в Украину, из них 62 - это граждане Российской Федерации. Пятеро россиян к тому же незаконно посещали Крым", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, из-за Объединительного собора на границе будут дополнительные проверки.

Напомним, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.

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