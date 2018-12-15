За сутки до Объединительного собора в Украину не пустили более 100 человек

"В целом 139 лицам отказано во въезде в Украину, из них 62 - это граждане Российской Федерации. Пятеро россиян к тому же незаконно посещали Крым", - сообщили в ведомстве.



Как сообщал УНН, из-за Объединительного собора на границе будут дополнительные проверки.



Напомним, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.