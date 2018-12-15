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За добу до Об'єднавчого собору в Україну не впустили понад 100 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Через посилені заходи безпеки на кордоні за останню добу на територію України не впустили 139 осіб, з них 62 - росіяни. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

За добу до Об'єднавчого собору в Україну не впустили понад 100 осіб

"Загалом 139 особам відмовлено у в'їзді в Україну, з них 62 – це громадяни Російської Федерації. П'ятеро росіян до цього незаконно відвідували Крим", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНН, через Об'єднавчий собор на кордоні будуть додаткові перевірки. 

Нагадаємо, сьогодні у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви. 

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