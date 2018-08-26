За сутки через КПВВ на Донбассе прошли почти 50 тыс. человек

Так, ситуация с движением на КПВВ была такой: "Майорское" - 10576 человек и 1286 транспортных средств; "Марьинка" - 11716 человек и 2113 транспортных средств; "Новотроицкое" - 10357 человек и 2108 транспортных средств; "Гнутово" - 4755 человек и 1058 транспортных средств; "Станица Луганская" - 12187 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 40/20; "Гнутово" - 15/25.

В ГПСУ добавили, что вчера через регулярные обстрелы прекращено функционирование КПВВ "Майорское", где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного минского договоренностями. За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил допущено не было.