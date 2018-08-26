За добу через КПВВ на Донбасі пройшла майже 50 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Упродовж минулої доби через КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, прослідувало 49,5 тисячі осіб та 6,5 тисячі транспортних засобів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Так, ситуація з рухом на КПВВ була такою: “Майорське” — 10576 осіб та 1286 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 11716 осіб та 2113 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 10357 осіб та 2108 транспортних засобів; “Гнутове” — 4755 осіб та 1058 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 12187 осіб.
Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Мар’їнка” — 0/50; “Новотроїцьке” — 40/20; “Гнутове” — 15/25.
У ДПСУ додали, що учора через регулярні обстріли припинено функціонування КПВВ “Майорське”, де наразі не здійснюються пропускні операції осіб та транспортних засобів.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було.