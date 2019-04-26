За четыре года количество чернобыльцев уменьшилось на 10%

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109116 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113132 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115807 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116538 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145941 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115840 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140572 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130398 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130412 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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За четыре года количество чернобыльцев уменьшилось на 10%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Общая численность лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы в 2019 году по сравнению с 2015-м уменьшилась на 208 303 человека, или 10%. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в ответ на запрос журналиста УНН.

"Общая численность пострадавших (лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы - ред.) в 2019 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 208 303 человека (10%)", - говорится в ответе.

Согласно предоставленным данным, из этого количества:

- участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - на 28 699 человек (12,8%);

- потерпевших от Чернобыльской катастрофы - на 182 248 человек (10%), в том числе детей - на 86 917 (19,6%).

Напомним, на учете в региональных органах социальной защиты населения находится 1816838 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины определил размер компенсации за санаторное лечение чернобыльцев.

Украинские Национальные Новости

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