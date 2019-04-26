За четыре года количество чернобыльцев уменьшилось на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Общая численность лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы в 2019 году по сравнению с 2015-м уменьшилась на 208 303 человека, или 10%. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в ответ на запрос журналиста УНН.
"Общая численность пострадавших (лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы - ред.) в 2019 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 208 303 человека (10%)", - говорится в ответе.
Согласно предоставленным данным, из этого количества:
- участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - на 28 699 человек (12,8%);
- потерпевших от Чернобыльской катастрофы - на 182 248 человек (10%), в том числе детей - на 86 917 (19,6%).
Напомним, на учете в региональных органах социальной защиты населения находится 1816838 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины определил размер компенсации за санаторное лечение чернобыльцев.