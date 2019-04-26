За чотири роки кількість чорнобильців зменшилася на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Загальна чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2019 році у порівнянні з 2015-м зменшилася на 208 303 особи, або 10%. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики у відповідь на запит журналіста УНН.
"Загальна чисельність постраждалих осіб (осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – ред.) у 2019 році порівняно з 2015 роком зменшилася на 208 303 особи (10%)", - йдеться у відповіді.
Згідно з наданими даними, із цієї кількості:
- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – на 28 699 осіб (12,8%);
- потерпілих від Чорнобильської катастрофи - на 182 248 осіб (10%), в тому числі дітей – на 86 917 (19,6%).
Нагадаємо, на обліку в регіональних органах соціального захисту населення перебуває 1 816 838 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України визначив розмір компенсації за санаторне лікування чорнобильців.