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За четыре месяца внешнеторговый оборот товаров вырос на 14%

За четыре месяца внешнеторговый оборот товаров вырос на 14%

Киев  •  УНН

 • 7126 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. За четыре месяца 2018 года внешнеторговый оборот товаров вырос на 14% до 32,3 млрд долларов. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.

“За четыре месяца 2018 года внешнеторговый оборот товаров Украины составил 32,3 млрд долларов и увеличился по сравнению с четырьмя месяцами 2017 года на 14%, в том числе экспорт товаров составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 12,8%”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 39 млн тонн зерновых культур.

Напомним, в МЭРТ посчитали убытки украинских экспортеров от транзитных ограничений Российской Федерации.

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