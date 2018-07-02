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За чотири місяці зовнішньоторговельний оборот товарів зріс на 14%

За чотири місяці зовнішньоторговельний оборот товарів зріс на 14%

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. За чотири місяці 2018 року зовнішньоторговельний оборот товарів зріс на 14% до 32,3 млрд доларів. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.

“За чотири місяці 2018 року зовнішньоторговельний оборот товарів України склав 32,3 млрд доларів і збільшився у порівнянні з чотирма місяцями 2017 року на 14%, в тому числі експорт товарів склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 12,8%”, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, з початку поточного маркетингового року Україна експортувала більше 39 млн тонн зернових культур.

Нагадаємо, у МЕРТ порахували збитки українських експортерів від транзитних обмежень Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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