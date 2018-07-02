За чотири місяці зовнішньоторговельний оборот товарів зріс на 14%

“За чотири місяці 2018 року зовнішньоторговельний оборот товарів України склав 32,3 млрд доларів і збільшився у порівнянні з чотирма місяцями 2017 року на 14%, в тому числі експорт товарів склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 12,8%”, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, з початку поточного маркетингового року Україна експортувала більше 39 млн тонн зернових культур.

Нагадаємо, у МЕРТ порахували збитки українських експортерів від транзитних обмежень Російської Федерації.