За четыре месяца доход госбюджета вырос на 18,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За январь-апрель 2019 года доходы в государственный бюджет выросли на 18,3%. Об этом говорится в регулярном макрообзоре Министерства финансов Украины, передает УНН.
"Доходы за первые четыре месяца 2019 года выросли на 18,3% р/р (расчетный счет - ред.) через высокие доходы от НДФЛ (подоходного налога - ред.) (вследствие роста средней заработной платы), большие доходы от НПП (налога на прибыль предприятий - ред.) и рентной платы за пользование недрами. Кроме того, НБУ перечислил в бюджет47,6 млрд грн в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе-апреле 2019 года доходы государственного бюджета составили 95,7% от росписи прежде всего через более крепкий, чем изначально ожидали, курс гривны, ниже импорт газа, сокращение производства табака, принятие норматива распределения чистой прибыли предприятий и дивидендов только 26 апреля, освобождение от января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей.
"Потребление растет на фоне повышения заработных плат (благодаря более высокой минималке, лучшим финансовым условиям компаний на фоне трудовой миграции), а инвестиции увеличиваются из-за необходимости модернизировать производство и технологии, а также строить инфраструктурные объекты", - говорится в сообщении.
В то же время, инвестиционный спрос способствует оживлению импорта, тогда как спрос на украинский экспорт остается слабым. Поэтому реальный чистый экспорт имеет отрицательный вклад в экономический рост. Взвешенная фискальная политика и жесткая монетарная политика способствовали замедлению инфляции и стабильности обменного курса, отметили в Министерстве.
Как сообщал УНН, Нацбанк перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн.
Также напомним, что Кабмин одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы.