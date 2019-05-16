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За чотири місяці дохід держбюджету зріс на 18,3%

За чотири місяці дохід держбюджету зріс на 18,3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. За січень-квітень 2019 року доходи до державного бюджету зросли на 18,3%. Про це йдеться в регулярному макроогляді Міністерства фінансів України, передає УНН.

"Доходи за перші чотири місяці 2019 року зросли на 18,3% р/р (розрахунковий рахунок - ред.) через вищі доходи від ПДФО (прибуткового податку - ред.) (внаслідок зростання середньої заробітної плати), більші доходи від ПнПП (податку на прибуток підприємств - ред.) та рентної плати за користування надрами. Крім того, НБУ перерахував в бюджет 47,6 млрд грн відповідно до Закону України "Про Національний банк України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні-квітні 2019 року доходи державного бюджету становили 95,7% від розпису передусім через міцніший, ніж початково очікували, курс гривні, нижчий імпорт газу, скорочення виробництва тютюну, ухвалення нормативу розподілу чистого прибутку підприємств та дивідендів лише 26 квітня, звільнення з січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей.

"Споживання зростає на фоні підвищення заробітних плат (завдяки вищій мінімалці, ліпшим фінансовим умовам компаній на фоні трудової міграції), а інвестиції збільшуються через потребу модернізувати виробництво та технології, а також будувати інфраструктурні об’єкти", - сказано у повідомленні.

Водночас, інвестиційний попит сприяє пожвавленню імпорту, тоді як попит на український експорт залишається слабким. Тому реальний чистий експорт має від’ємний внесок до економічного зростання.
Виважена фіскальна політика та жорстка монетарна політика сприяли сповільненню інфляції та стабільності обмінного курсу, зазначили у Міністерстві.

Як повідомляв УНН, Нацбанк перерахував до держбюджету 47,6 млрд грн.

Також нагадаємо, що Кабмін схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки.

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