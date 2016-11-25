За дежурство на блокпосту "ДНР" мужчину осудили к 3,5 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Жителя Донецкой области приговорили к 3,5 годам тюрьмы за дежурство на блокпосту террористов "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в июле 2014 года, находясь в городе Донецк, ранее судимый мужчина вступил в ряды террористической организации "ДНР".
Он дежурил на блокпосту в Калининском районе Донецка, имея при себе автомат Калашникова и патроны к нему. В его обязанности входило: организация контрольно-пропускного режима через блокпост, проверка лиц, которые его пересекают, выявление и запугивания тех, кто поддерживает украинскую власть, а также участие в борьбе и противодействии Вооруженным силам Украины в случае их приближения к территории, подконтрольной террористам "ДНР".
Однако, участие в боевых действиях обвиняемый так и не принял, а уже через некоторое время покинул ряды террористов.
Мужчину приговорили к 3,5 годам заключения.