За чергування на блокпості "ДНР" чоловіка засудили до 3,5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Жителя Донеччини засудили до 3,5 років ув'язнення за чергування на блокпосту терористів "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що у липні 2014 року, перебуваючи у місті Донецьк, раніше судимий чоловік вступив до лав терористичної організації “ДНР”.
Він чергував на блокпосту у Калінінському районі Донецька, маючи при собі автомат Калашникова та набої до нього. До його обов’язків входило: організація контрольно-пропускного режиму через блокпост, перевірка осіб, що його перетинають, виявлення та залякування тих, хто підтримує українську владу, а також участь у боротьбі та протидії Збройним силам України у разі їх наближення до території, підконтрольній терористам “ДНР”.
Проте, участь у бойових діях обвинувачений так і не прийняв, а вже через деякий час покинув ряди терористів.
Чоловіка засудили до 3,5 років ув’язнення.