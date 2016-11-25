За чергування на блокпості "ДНР" чоловіка засудили до 3,5 років

Встановлено, що у липні 2014 року, перебуваючи у місті Донецьк, раніше судимий чоловік вступив до лав терористичної організації “ДНР”.

Він чергував на блокпосту у Калінінському районі Донецька, маючи при собі автомат Калашникова та набої до нього. До його обов’язків входило: організація контрольно-пропускного режиму через блокпост, перевірка осіб, що його перетинають, виявлення та залякування тих, хто підтримує українську владу, а також участь у боротьбі та протидії Збройним силам України у разі їх наближення до території, підконтрольній терористам “ДНР”.

Проте, участь у бойових діях обвинувачений так і не прийняв, а вже через деякий час покинув ряди терористів.

Чоловіка засудили до 3,5 років ув’язнення.