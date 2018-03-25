За время проведения акций протеста в Минске задержаны до 100 человек

Еще утром 25 марта был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич — накануне против него составили протокол о призывах к участию в несанкционированном “Марше достоинства и свободы”. Все заявки на проведение шествия были отклонены Мингорисполкомом.

В отличие от предыдущих лет в 2018 году белорусские власти в честь векового юбилея БНР позволили организовать концерт у минского Большого театра оперы и балета. Всего, по официальным данным, площадка посетили около 50 тысяч человек. Концерты проходили и в других белорусских городах.

Как сообщал УНН, в Минске на День воли начали задерживать журналистов.