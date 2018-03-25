За час проведення акцій протесту у Мінську затримано до 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Мінську під час спроби організувати опозиційну ходу на честь 100-річчя проголошення Білоруської народної республіки (День Волі) затримані до 100 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання TUT.BY.
Ще вранці 25 березня був затриманий один з лідерів Білоруського національного конгресу Микола Статкевич — напередодні проти нього склали протокол про заклики до участі в несанкціонованому “Марші гідності і свободи”. Всі заявки про проведення ходи були відхилені Мінміськвиконкомом.
На відміну від попередніх років у 2018 році білоруська влада в честь вікового ювілею БНР дозволила організувати концерт біля мінського Великого театру опери і балету. Всього, за офіційними даними, майданчик відвідали близько 50 тисяч осіб. Концерти проходили і в інших білоруських містах.
Як повідомляв УНН, у Мінську на День волі почали затримувати журналістів.