За время блокады в Мариуполе уже погибло около 1600 мирных жителей

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"За 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками. Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позицию еще с 2014 года.

Но так поступают не военные, а террористы, которые захватывают в заложники невинных мирных людей", - заявила заместитель министра.

Сейчас продолжается круговая оборона города Мариуполь.

"Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы сушей обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", - сообщила Акопян.