За время блокады в Мариуполе уже погибло около 1600 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян проинформировала о ситуации в Мариуполе - за время блокады там погибло 1582 мирных лица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную МВД.
Цитата
"За 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками. Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позицию еще с 2014 года.
Но так поступают не военные, а террористы, которые захватывают в заложники невинных мирных людей", - заявила заместитель министра.
Сейчас продолжается круговая оборона города Мариуполь.
"Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы сушей обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", - сообщила Акопян.